Новая услуга МФЦ по выдаче справки об отсутствии или наличии административного наказания за употребление психотропных и наркотических веществ оказалась востребованной. С 1 февраля, когда в многофункциональных центрах Ставрополья она стала доступной, за ней обратились более тысячи человек.

По всей видимости, это продиктовано недавними законодательными изменениями. В частности, в Трудовом кодексе РФ расширился список профессий, для которых при трудоустройстве требуется предоставление такого документа. В него включены частные охранники, авиационный персонал, работники ведомственной охраны, отдельные работники железнодорожного транспорта и т.д.

Что касается непосредственно получения услуги, то при обращении в МФЦ заявитель должен иметь при себе только паспорт. Заказать справку можно в любом удобном офисе «Мои документы» вне зависимости от места регистрации. Услуга предоставляется бесплатно. Максимальный срок составляет 30 дней.