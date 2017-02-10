Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Зоя Тихомирова

Директор Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Зоя Тихомирова провела рабочую встречу с представителями малого бизнеса Изобильненского, Красногвардейского, Труновского и Новоалександровского районов. Совещание прошло в администрации Изобильненского района под председательством главы администрации главы Изобильненского муниципального района Ставропольского края Владимира Козлова. В мероприятии также приняли участие депутат Думы Ставропольского края, председатель комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев, глава Изобильненского района Чуриков Андрей, председатель Ассоциации КФХ Изобильненского района Василий Лопатин, председатель Ассоциации КФХ Труновского района Василий Гламаздин, генеральный директор компании ООО «Югпром» Юрий Печенов.

На встрече были рассмотрены текущие итоги работы регионального филиала Россельхозбанка в рамках реализации механизма льготного кредитования, финансирование сезонных работ, меры государственной поддержки.

В своем выступлении Зоя Тихомирова выразила готовность к постоянному взаимодействию с руководством и представителями бизнеса муниципальных образований с целью обеспечения оперативного и бесперебойного кредитования в 2017 году.

«В текущем году филиал продолжит работу, направленную на всестороннюю финансовую поддержку агарного сектора экономики, активное участие в реализации инвестиционных проектов, поддержку малого бизнеса и расширение клиентской базы. Мы готовы применять индивидуальный подход к каждому клиенту с использованием всех инструментов и возможностей Россельхозбанка», – прокомментировала директор Ставропольского филиала Банка Зоя Тихомирова.