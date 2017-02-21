Фото: пресс-служба министерства экономического развития СК Управленцы из Ставропольского края приступили в Москве ко второму этапу обучения в рамках программы управления проектами моногородов

Команда управленцев под руководством вице-премьера ПСК Андрея Мурги начала в Москве второй этап обучения в рамках специальной программы по управлению проектами моногородов. Обучение проходит на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Очередной модуль учебы посвящен изучению мирового опыта вывода городов из состояния монозависимости, а также лучших российских практик в этой области.

Как подчеркнул Андрей Мурга, по результатам обучения будет подана заявка на включение Невинномысска в число территорий опережающего социально-экономического развития. Это позволит кроме прочего повысить инвестиционную привлекательность города.

А в рамках упомянутой выше программы проектами моногородов предполагается отремонтировать или реконструировать в Невинномысске не менее пяти важных социальных объектов.