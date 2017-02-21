Карта платежной системы «Мир»

Предполагается, что вскоре все бюджетные выплаты, включая пенсии, должны переводиться только на карты платежной системы «Мир».

Решено, что с 1 июля 2017 года их будут в обязательном порядке получать новые зарплатные клиенты банков, занятые в бюджетной сфере, и выходящие на пенсию люди. А что ожидать тем, кто уже получает деньги на другие банковские карты?

Как пояснили в пресс-службе Южного ГУ Банка России, карты будут заменены, но переход будет поэтапным. Законопроект, устанавливающий сроки эмиссии карт «Мир» для бюджетников, обсуждается сейчас в Госдуме. «При доработке поправок в закон «О национальной платежной системе» Банк России предлагает установить удобные сроки. Так, новым бюджетникам и пенсионерам предполагается выдавать карты «Мир» уже с 1 июля текущего года. Действующим бюджетникам (за исключением пенсионеров) нужно будет сменить нынешнюю карту международной платежной системы на карту «Мир» до 1 июля 2018 года, а действующим пенсионерам карты «Мир» будут выдаваться в рамках плановой замены карт по истечении их срока действия – этот процесс должен завершиться до 1 июля 2020 года», – говорится в официальном сообщении.

К слову, получить карту «Мир» уже сейчас может любой желающий. Более пяти десятков банков уже приступили к их эмиссии. Актуальный список банков доступен на сайте http://mironline.ru.