Банковские карты «Мир»

Как известно, российские бюджетники и пенсионеры будут постепенно переводиться на карты платежной системы «Мир». С 1 июля 2017 года их будут в обязательном порядке получать новые зарплатные клиенты банков, занятые в бюджетной сфере, и выходящие на пенсию люди. Для остальных власти рассчитывают осуществить плавный переход на карты «Мир».

Напомним, что обязательный перевод бюджетников на национальную платежную карту предусмотрен законодательно. Такое решение было принято после отключения ряда российских банков от обслуживания международными платежными системами Visa и MasterCard весной 2014 года.

В Банке России уверяют, что в регионах Юга и Северного Кавказа к приему карт платежной системы «Мир» готово почти 100 процентов банкоматной сети, насчитывающей более 21 тысячи банкоматов. Принимают карты к оплате и все крупнейшие ритейлеры – это примерно 128 тысяч POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях ЮФО и СКФО.

Кроме того, банковскую карту «Мир» уже можно использовать и за границей, благодаря кобейджинговым проектам – выпуску совместных карт с международными платежными системами (к примеру, банки выпускают карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB).