Фото: Министерство физической культуры и спорта СК Баскетболистки «Ставропольчанки-СКФУ» дважды уступили дома столичной команде «МБА-2»

Четыре игры провела на выезде «Ставропольчанка-СКФУ», выступающая в первом дивизионе женской баскетбольной суперлиги России. Сначала наши девушки дважды уступили четвертой команде турнира «Политех СамГТУ» из Самары — 58:101 и 75:81 (в овертайме).

Пополнить копилку побед воспитанницы Евгения Алиева смогли в Видном, где дважды «огорчили» местную «Спарту энд К-2» — 79:71 и 68:60. В первой игре Галина Ляшенко принесла нам 23 очка, в повторной Елена Федотова набрала 22. 14 побед в 34 играх расположили нашу команду на седьмой строке таблицы турнира из десяти коллективов.

20 и 21 марта «Ставропольчанка-СКФУ» подведет итоги регулярного этапа чемпионата домашними играми с идущей на втором месте командой «Ростов-Дон-ЮФУ».