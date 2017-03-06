Фото пресс-службы ДСК Еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. Фото пресс-службы ДСК Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провёл еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Депутаты начали подготовку к ежегодному отчету губернатора, об этом было сказано 13 марта на планерке, прошедшей в Думе края под председательством Геннадия Ягубова.

Как сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый, на предстоящей неделе состоится выездное совещание в Ессентуках, где будет проанализирована эффективность взаимодействия финансовых учреждений с муниципалитетами. Часть законопроектов, которые рассмотрят на мартовском заседании Думы, будут связаны с преобразованием муниципальных районов в городские округа.

Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьёва проинформировала: продолжается этап собеседований с кандидатами в Молодежный парламент при Думе СК. Депутат затронула и тему так называемых «групп смерти» в социальных сетях, подчеркнув, что причиной этого явления зачастую являются непростые семейные отношения. Необходимо усилить работу по всем направлениям как работникам психологических служб, так и правоохранителям.

Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь отметил, что вопрос, как осуществляется пресечение преступной деятельности в сети Интернет, будет задан руководству краевой полиции в рамках «правительственного часа».

В комитете по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, как сообщил его председатель Иван Богачев, вновь готовят к рассмотрению нашумевший закон о минимальном размере образуемых новых земельных участков. Теперь участок предполагается сократить до размера земельного пая.

О пресечении употребления допинга спортсменами на краевом уровне пойдет речь в поправках к действующему законодательству на предмет приведения его в соответствие с федеральным. Вновь обсуждалась тема состояния автомобильных дорог после зимы. По мнению законодателей, недопустимо тратить огромные деньги на ремонт дорожного покрытия, которое было положено только в прошлом году. Выход парламентарии видят в разработке эффективного механизма, который заставит подрядчиков соблюдать гарантийные сроки.