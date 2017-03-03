Ставропольские кадеты отметили день рождения ГТО Ставропольские кадеты отметили день рождения ГТО

11 марта, в день 68-й годовщины физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра занятие по физкультуре провели заместитель председателя Ставропольской региональной организации общества «Динамо» Андрей Коршунов и директор школы Алексей Хитров.

После комплекса упражнений, к слову, специально разработанных динамовцами для кадетов-ермоловцев, А. Коршунов рассказал об истории ГТО. Кадеты узнали, что в начале тридцатых годов прошлого века журналисты газеты «Комсомольская правда» предложили установить всесоюзные испытания на право получения значка ГТО, эскиз которого разработал 15-летний школьник В. Токтаров. С 1931 года комплекс стал основополагающим в единой государственной системе патриотического воспитания населения, охватывающей людей в возрасте от 10 до 60 лет.