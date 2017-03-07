Памятная табличка казаку Владимиру Сотникову Открытие памятной таблички участнику боевых действий на территории Чеченской Республики 1994-1996 гг. Владимиру Сотникову в г. Лермонтове

В воскресенье у самого обычного многоэтажного дома в Лермонтове собрались казаки Терского войскового казачьего общества во главе с атаманом Александром Журавским. Поводом послужило торжественное открытие памятной таблички участнику боевых действий на территории Чеченской Республики 1994-1996 гг. Владимиру Сотникову. Отец Александр Холодный, настоятель храма святого Георгия Победоносца, отслужил поминальную литию.

Награжденный указом президента РФ орденом Мужества посмертно, ефрейтор Владимир Сотников погиб 8 марта 1996 года в Грозном. Это был первый бой 694-го отдельного мотострелкового батальона им. генерала А.П. Ермолова, сформированного в феврале 1996 года после военных событий в Дагестане. Поставленная перед «ермоловцами» задача войти в Грозный и закрепиться в Заводском районе пришлась на период ожесточенных столкновений с отрядами боевиков. Тогда же подразделение понесло первые человеческие потери.

Во главе колонны БТР машина В. Сотникова направилась по улице Заводской в район радиозавода. По пути следования он был предупрежден, что группу ожидает «каменный мешок». Времени для разворота не было: Владимир приказал своему экипажу покинуть машину и вступил в бой в одиночку, тем самым позволив остальным БТР развернуться и занять более безопасные позиции. От полученных ранений Сотников скончался, не приходя в сознание.