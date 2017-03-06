Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Всероссийский танцевальный конкурс «Baraholka Battle» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Всероссийский танцевальный конкурс «Baraholka Battle» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Всероссийский танцевальный конкурс «Baraholka Battle» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Всероссийский танцевальный конкурс «Baraholka Battle» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Всероссийский танцевальный конкурс «Baraholka Battle»

В Ставрополе прошел Всероссийский танцевальный конкурс «Baraholka Battle», который собрал танцоров из разных территорий России: Ставропольского и Краснодарского краев, Московской, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, Северного Кавказа и республики Крым.

На танцполе всегда было жарко: каждый из участников показывал максимум своих возможностей по направлениям Hip-hop, house, breaking. Интересно, что самым юным танцором не было и пяти лет! По итогам соревнований лучшие были награждены денежными призами, но не это главное, замечали организаторы, конкурс дает возможность познакомиться с профессионалами, набраться опыта.