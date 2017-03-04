Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Школьный класс

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года в России до 2018 года планируется закрытие 3639 сельских школ и детских садов. Партия «Единая Россия» сообщила о запуске в конце марта мониторинга ситуации, складывающейся в связи с этим в регионах.

Как считает координатор партийного проекта «Модернизация образования» на территории Ставрополья, депутат Думы СК Людмила Редько, это необходимо прежде всего для получения реальной картины последствий уже проведенной оптимизации. «Возможно, именно по этой причине мы до настоящего времени не имеем достоверных данных о том, что же выиграла социальная сфера, – отмечает она. – Требования статей закона «Об образовании в РФ», где сказано, что решение о ликвидации или реорганизации школы допускается только на основании заключения комиссии по оценке последствий данного решения с обязательным учетом мнения жителей сельского поселения, в полном объеме практически не исполняются. Организация общественного обсуждения этого процесса должна стать одной из первоочередных задач».