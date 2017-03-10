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10 марта 2017 г.

В Ставрополе сотрудник полиции подозревается в получении крупной взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Ставрополю, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. В декабре 2016 года полицейский проводил в Северокавказском учебном центре мероприятия по установлению факта преступленной деятельности. Что нашел, неизвестно, но потребовал 190 000 рублей за то, чтобы прекратить работать в центре. Требуемые деньги оперуполномоченный получил и сразу был задержан сотрудниками УФСБ России по краю, рассказали в следственном отделе по Промышленному району краевого управления СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170310/v_stavropole_sotrudnik_politsii_podozrevaetsya_v_poluchenii_krup_101224.html
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