В краевой столице по благословению Митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла начал работу городской молодежный православный клуб.

Собрания участников клуба будут проходить каждый четверг в 18.00 в Казанском кафедральном соборе (цокольный этаж). На встречах планируется обсуждать актуальные темы православной веры в современной жизни.

Православный клуб – совместное начинание Православного молодежного движения «Соборяне» и Молодежного отдела Епархии.

– Сегодня для молодежи важно иметь место общих собраний. Я часто сталкиваюсь с тем, что у православных мало площадок для самореализации. Надеюсь, наш клуб станет таким местом. Мы будем рады видеть в нем всех желающих, - прокомментировал руководитель молодежного отдела Ставропольской и Невинномысской Епархии священник Антоний Скрынников.