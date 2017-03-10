В Чеченской госфилармонии женщин поздравили с 8 марта

Чеченская государственная филармония имени композитора А. Шахбулатова устроила праздник в честь 8 марта для лучших сотрудниц министерств и ведомств, наиболее активных общественных деятелей, а также матерей погибших сотрудников правоохранительных органов Чечни.

Женщин наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. Глава региона Рамзан Кадыров, подчеркнув достоинства чеченских женщин – силу, выносливость и гордость, не был скуп на поздравления и пожелания для тех, кто был опорой своим отцам, братьям, сыновьям и мужьям . Также женщины, представленные к наградам, получили из рук Р. Кадырова Ордена «Материнской Славы» и ключи от квартир в Грозном.

Поддержать весеннее настроение помогла праздничная программа, подготовленная министерством культуры ЧР. Выступили музыкальные группы «Грозный», «Фирдавс», солисты филармонии Зара Хайдарова, Макка Межиева и Майрбек Хайдаров, государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» и государственный детский ансамбль песни и танца Чеченской Республики «Даймохк».

П. ГРИН , по материалам пресс-службы МК ЧР

http://www.stapravda.ru/20170310/v_chechenskoy_gosfilarmonii_zhenschin_pozdravili_s_8_marta_101225.html