Фото: пресс-служба администрации Невинномысска В Невинномысске определились победители детского фестиваля «Экотворчество третьего тысячелетия»

В Невинномысске подведены итоги традиционного фестиваля детского творчества «Этот удивительный мир». Он проходил под эгидой управления образования администрации города, Центра развития образования и Дворца детского творчества. В первом этапе фестиваля приняли участие 17 образовательных организаций: более 500 учащихся подготовили 612 творческих работ. Свыше 400 рисунков и поделок перешли во второй этап конкурса и были представлены в качестве экспонатов выставки в историко-краеведческом музее.

«Экотворчество третьего тысячелетия» – такое название дали этой выставке. Живопись, акварель, пастель, батик, декупаж, бисер, бумажная фантазия, текстиль – ребята использовали самые разные техники и материалы.

В итоге Гран-При фестиваля завоевали Илья Хрячков (Дворец детского творчества, педагог – Елена Мителенко) и Алина Шелухина (средняя школа № 12, педагог – Ольга Травкина). Дипломы за участие были вручены 112 талантливым школьникам.