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Куда идут выпускники? / «Ставропольская правда» от 10 марта 2017 г.

Куда и как трудоустраиваются ставропольские выпускники

Ставропольстат подготовил информацию о трудоустройстве выпускников 2010-2015 годов, получивших среднее профессиональное и высшее образование.

Среди 208,5 тысячи выпускников из Ставропольского края 52% имели высшее образование по программам магистратуры, 20% – по программам бакалавриата, 23% – по программам подготовки специалистов среднего звена, 5% – квалифицированных рабочих и служащих. На этапе поиска работы они сталкивались с различными сложностями, влияющими на трудоустройство. Одной из основных проблем у соискателей стала недостаточная конкурентоспособность на рынке труда, связанная с отсутствием профессионального опыта. Негативно также влияли факторы, связанные с низким уровнем предлагаемой заработной платы и отсутствием работы по специальности.

Выборочные наблюдения показали, что из общего числа выпускников трудоустроились 166,3 тыс. человек (почти 80%), из них 114,1 тысячи человек искали работу сами. Не смогли найти себе рабочее место 42,2 тысячи обладателей дипломов.

Среди способов трудоустройства на первом месте традиционно остается обращение к друзьям, родственникам, знакомым. Из числа выпускников, искавших работу и трудоустроившихся таким образом поступили 46,5%. Непосредственно обращался к администрации организаций или работодателям примерно каждый пятый молодой специалист, нашли работу путем просмотра объявлений о вакансиях 13,8%, каждый пятый искал работу, обращаясь в службу занятости или используя возможности Интернета, с помощью своей образовательной организации, другими способами.

В течение года реализовали профессиональные возможности по полученной профессии 61,5% выпускников от общей численности трудоустроившихся. По результатам этого выборочного наблюдения можно отметить, что молодые специалисты востребованы на рынке труда. Например, в прошлом году общий уровень занятости среди выпускников, имеющих высшее образование, составил 77%, имеющих среднее профессиональное образование – 74,6%, по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 88,8 процента.

А. РУСАНОВ , по материалам Ставропольстата
http://www.stapravda.ru/20170310/kuda_i_kak_trudoustraivayutsya_stavropolskie_vypuskniki_101212.html
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