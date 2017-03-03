Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Ярмарка вакансий в Ставрополе

В Ставрополе 23 марта состоится День ярмарок вакансий, где будет представлено около 10 тысяч вакантных мест. 100 предприятий Ставропольского края примут участие в этой ярмарке, а также некоторые крупные организации из других регионов: «Твой Дом» (Москва), ООО «Либерти» (Ижевск), ООО «Дон Агро» (Миллерово Ростовской области).

В краевом центре всех ищущих работу будут ждать в выставочном центре «Ставрополье». Предлагают поработать радиомонтажниками, заточниками, токарями, шлифовщиками упаковщиками, грузчиками, охранниками, поварами, работниками торгового зала...