Весенний квест в «Гармонии» пройдет 12 марта

Отличная возможность не только отлично провести время, но и выиграть солидные призы предоставляется жителям Ставрополья в это воскресенье.

12 марта в жилом районе «Гармония» Михайловска пройдёт уличный весенний квест. Трём командам, которые пройдут игру быстрее всех, будут вручены солидные призы. Ранее квест был намечен на 4 марта, но игру пришлось перенести из-за проливного дождя.

Сбор и регистрация участников пройдёт в 11.00 на улице Ишкова, между домами 91 и 93. Начало игры в 12.00. Участие в квесте бесплатно. Приглашаются жители Михайловска, Ставрополя и других населённых пунктов. В этот раз квест состоится при любой погоде.

Для участия в игре необходимо собрать команду из 2-3 человек, взять с собой мобильное устройство с выходом в интернет и прийти в жилой район «Гармония» в указанное время. Так как квест будет пешим, рекомендуются надеть удобную обувь и одежду по погоде. Исход игры зависит от настроения, сообразительности и воли к победе каждого участника. Участвовать в игре может неограниченное число людей. Дети до 18 лет принимают участие в игре с письменного согласия родителей либо в одной команде с ними.

Уличные квесты — это популярный вид активных городских игр, в ходе которых участникам необходимо пройти ряд заданий на логику и наблюдательность. Полем игры станет весь жилой район «Гармония». Весенняя прогулка по благоустроенному району не составит труда для участников квеста и оставит массу приятных впечатлений.

Участие в квесте — это отличная возможность не только интересно провести время, но и ознакомиться с достопримечательностями «Гармонии», включая Аллею ласточек. Более подробную информацию можно получить на сайте застройщика, перейдя по ссылке.

http://www.stapravda.ru/20170309/vesenniy_kvest_v_garmonii_proydet_12_marta_101179.html