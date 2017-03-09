Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Революция 1917 года: как это было на Ставрополье 100 лет назад
9 марта 2017 г.

В Ставрополе суд приговорил осужденного к штрафу в 10 миллионов рублей за взятку

В зале суда

Обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО НПО «С..», который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий в крупном размере», вынесен в Промышленном районном суде Ставрополя. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки – 10 миллионов рублей.

Судом установлено, что в 2014 году в отношении осужденного и его жены правоохранители проводили проверку в связи с выявлением факта незаконного получения бюджетных средств на создание инновационной компании, чтобы компенсировать часть затрат.

Предприниматель предложил правоохранителю взятку за бездействие – не проведение оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудник правоохранительных органов отказал директору, однако мужчина настаивал и при передаче денег был задержан.

В ходе рассмотрения уголовного дела предприниматель не признал вину. Приговор не вступил в законную силу в связи с апелляционным обжалованием, сообщает пресс-служба Промышленного районного суда Ставрополя.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170309/v_stavropole_sud_prigovoril_osuzhdennogo_k_shtrafu_v_10_milliono_101216.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Право и закон
В Ставрополе суд приговорил осужденного к штрафу в 10 миллионов рублей за взятку
Отряду спецназа «Рубеж» УФСИН Ставрополья исполнилось 25 лет
Краса ставропольской полиции – кто она?
Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок требует прокурор в Петровском районе
«Цветочный патруль» пришел в Невинномысск и Андроповский район
Ставрополь
В Ставрополе состоялось заседание комиссии по земле
В Ставрополе столкнулись «Дэу Нексия» и «Хендай Солярис»
На Ставрополье индекс производства АПК вырос на 10 процентов
В Ставрополе «Ленд Ровер Евок» сбил пешехода
11 марта в Ставрополе состоится первый городской субботник

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!