В Ставрополе суд приговорил осужденного к штрафу в 10 миллионов рублей за взятку

Обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО НПО «С..», который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий в крупном размере», вынесен в Промышленном районном суде Ставрополя. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки – 10 миллионов рублей.

Судом установлено, что в 2014 году в отношении осужденного и его жены правоохранители проводили проверку в связи с выявлением факта незаконного получения бюджетных средств на создание инновационной компании, чтобы компенсировать часть затрат.

Предприниматель предложил правоохранителю взятку за бездействие – не проведение оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудник правоохранительных органов отказал директору, однако мужчина настаивал и при передаче денег был задержан.

В ходе рассмотрения уголовного дела предприниматель не признал вину. Приговор не вступил в законную силу в связи с апелляционным обжалованием, сообщает пресс-служба Промышленного районного суда Ставрополя.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20170309/v_stavropole_sud_prigovoril_osuzhdennogo_k_shtrafu_v_10_milliono_101216.html