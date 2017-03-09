В Ставрополе столкнулись «Дэу Нексия» и «Хендай Солярис»

7 марта около 9 часов 30 минут водитель автомашины «Дэу Нексия» на проспекте Карла Маркса Ставрополя, перестраиваясь вправо, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Хендай Солярис», которая двигалась в попутном направлении по крайней правой полосе, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. По инерции водитель «Дэу» налетел на опору ЛЭП, а водитель «Хендая» врезался в дерево. 49-летняя женщина-водитель «Хендая» попала в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170309/v_stavropole_stolknulis_deu_neksiya_i_khenday_solyaris_101178.html