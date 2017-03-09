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9 марта 2017 г.

В Ставрополе состоялось заседание комиссии по земле

Виктор Лозовой

9 марта на базе Ставропольского госагроуниверситета прошло заседание комиссии по рассмотрению и урегулированию земельных споров в крае. Провел его председатель комиссии, депутат Думы СК Виктор Лозовой. Одним из основных на встрече стал вопрос о ходе выполнения в регионе Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Рассмотрены обращения землепользователей Буденновского, Предгорного, Петровского, Красногвардейского, Александровского и других районов края. Немало и тревожных сигналов. В их числе — захват земельного участка под строительство магазина, препятствие в выкупе земельного участка после его длительной аренды для дальнейшего расширения КФХ и другие беды. Каждую из них комиссия внимательно изучает и разбирается. В заседании приняли участие министр сельского хозяйства Владимир Ситников и депутат Думы СК, ректор СтГАУ Владимир Трухачёв.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170309/v_stavropole_sostoyalos_zasedanie_komissii_po_zemle_101210.html
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