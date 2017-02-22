Комиссия по урегулированию земельных споров начала работу на Ставрополье

22 февраля в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края прошло заседание комиссии по урегулированию земельных отношений, в работе которой приняли участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, первый заместитель председателя правительства Николай Великдань, заместитель председателя ПСК – министр экономического развития Андрей Мурга, глава регионального аграрного ведомства Владимир Ситников, представители различных структур, фермеры.

Напомним, эта комиссия, которую возглавил депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой, была создана в конце января в рамках постановления правительства региона. В ее состав вошли представители министерства сельского хозяйства, имущественных отношений, экономического развития, ассоциации крестьянских фермерских хозяйств, краевой организации профсоюза работников АПК, различных общественных организаций. А поводом послужил резонансный краевой закон об увеличении нормы выделяемого земельного участка из земель сельхозмассива до 2,5 тысячи гектаров. Посыпались многочисленные обращения от землепользователей, которые и стали поводом для разработки проекта поправок к закону о земельных долях. По мнению губернатора, они снимут 90 процентов вопросов, связанных с проблемой перезаключения договоров аренды.

Как прозвучало, в сегодняшней редакции проект поправок в закон предполагает 10 исключений из нормы в 2,5 тысячи гектаров. В частности, они касаются участков, образуемых для реализации инвестиционных проектов, а также выдела долей для специализированного производства – садоводства, овощеводства, виноградарства и цветоводства. При этом, прозвучало на заседании комиссии, действие общей нормы минимального размера участка в 2,5 тысячи гектаров не должно распространяться на земельные участки, выделяемые в целях расширения личного подсобного или КФХ за счет долей, принадлежащих членам его семьи. Всю эту и без того непростую ситуацию «подогревает» и процесс переоформления договоров аренды сельхозземель. Как прозвучало на встрече, анализ перезаключения в прошлом году договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности показал, что произошли изменения в составе арендаторов. Так, по итогам собраний часть собственников изъявила желание либо самостоятельно использовать свою землю, либо передать ее другому арендатору. На место арендаторов в ряде случаев претендуют как существующие фермерские хозяйства, так и новые бизнес-структуры. Всего в комиссию поступила уже почти одна тысячи обращений от фермеров, глав коллективных сельхозпредприятий, владельцев дачных участков и личных подсобных хозяйств населения. Как заверил глава края, ни одно из поступивших обращений на комиссию не будет оставлено без внимания. Напомним, главная ее миссия – решение споров «мирным путем» – в досудебном порядке.

http://www.stapravda.ru/20170222/komissiya_po_uregulirovaniyu_zemelnykh_sporov_nachala_rabotu_na__100856.html