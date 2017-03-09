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9 марта 2017 г.

«Цветочный патруль» пришел в Невинномысск и Андроповский район

Тюльпаны, открытки, памятки и тёплые пожелания от сотрудников ГИБДД города получили автолюбительницы Невинномысска в ходе акции «Цветочный патруль». Она уже стала в муниципалитете традиционной. Госавтоинспекторы подчеркивают такое обстоятельство: «Патруль» не только дарит автоледи хорошее настроение, но и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения».

Аналогичная акция прошла и в Андроповском районе. Здесь сотрудники ГИБДД также дарили женщинам-водителям цветы, открытки и памятки. А затем инспектора ГАИ отправились к самым юным участникам дорожного движения. Дорожные стражи побывали в гостях у ребят из детского дома «Надежда» (село Новый Янкуль). Автоинспекторы из «Цветочного патруля» привезли лишенным родительского тепла детям сладкие подарки.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170309/tsvetochnyy_patrul_prishel_v_nevinnomyssk_i_andropovskiy_rayon_101189.html
Фотография к статье «Цветочный патруль» пришел в Невинномысск и Андроповский район
В Невинномысске автоледи получили от «Весеннего патруля» тюльпаны, открытки, памятки и тёплые пожелания
В Невинномысске автоледи получили от «Весеннего патруля» тюльпаны, открытки, памятки и тёплые пожелания
Фото: ОГИБДД Андроповского района
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