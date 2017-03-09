«Цветочный патруль» пришел в Невинномысск и Андроповский район

Тюльпаны, открытки, памятки и тёплые пожелания от сотрудников ГИБДД города получили автолюбительницы Невинномысска в ходе акции «Цветочный патруль». Она уже стала в муниципалитете традиционной. Госавтоинспекторы подчеркивают такое обстоятельство: «Патруль» не только дарит автоледи хорошее настроение, но и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения».

Аналогичная акция прошла и в Андроповском районе. Здесь сотрудники ГИБДД также дарили женщинам-водителям цветы, открытки и памятки. А затем инспектора ГАИ отправились к самым юным участникам дорожного движения. Дорожные стражи побывали в гостях у ребят из детского дома «Надежда» (село Новый Янкуль). Автоинспекторы из «Цветочного патруля» привезли лишенным родительского тепла детям сладкие подарки.

http://www.stapravda.ru/20170309/tsvetochnyy_patrul_prishel_v_nevinnomyssk_i_andropovskiy_rayon_101189.html