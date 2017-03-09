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9 марта 2017 г.

Краса ставропольской полиции – кто она?

В Ставропольском Дворце детского творчества в канун Международного женского дня прошел конкурс «Краса ставропольской полиции». Его организовал общественный совет при Главном управлении МВД России по краю при содействии телеканала «Своё ТВ».

За неделю до выхода на сцену Дворца состоялся спортивный этап конкурса: семь претенденток сдали зачет по физической и огневой подготовке. В финале начали с дефиле в форме. Оно было представлено в формате презентации, которая стала визитной карточкой девушек и тех подразделений, в которых они служат. В творческом конкурсе зрителям особенно понравились танцевальные номера, где были и русский народный танец, и национальный танец народов Кавказа, и вальс. Дефиле в изысканных вечерних платьях завершило состязание.

Номинация «Самая энергичная» была присуждена Наталье Савенко, которая трудится в отделе по делам несовершеннолетних. В номинации «Самая очаровательная» победила Наталья Маслюкова из Госавтоинспекции. В номинации «Самая обаятельная» лидировала Анна Давидян, дознаватель. «Самой артистичной» стала Лусине Бабаян, референт пресс-службы. «Самой грациозной» – Ольга Кендюхова, следователь. Равных в номинации «Самая нежная» не нашлось Яне Ткаченко, эксперту криминалистического центра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК, победа и звание «Краса ставропольской полиции» достались Анастасии Тимофеевой, участковому уполномоченному полиции из Изобильненского района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170309/krasa_stavropolskoy_politsii__kto_ona_101188.html
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Конкурс «Краса ставропольской полиции» в ДДТ
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