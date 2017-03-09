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9 марта 2017 г.

10 алкоголиков и наркоманов лишат водительских прав в Туркменском районе

Прокурор Туркменского района в судебном порядке потребовал прекратить действие водительских удостоверений у лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Всего таких водителей — 10, они лечатся в районной больнице у врача-психиатра и врача-невролога.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170309/10_alkogolikov_i_narkomanov_lishat_voditelskikh_prav_v_turkmensk_101158.html
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