10 алкоголиков и наркоманов лишат водительских прав в Туркменском районе

Прокурор Туркменского района в судебном порядке потребовал прекратить действие водительских удостоверений у лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Всего таких водителей — 10, они лечатся в районной больнице у врача-психиатра и врача-невролога.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170309/10_alkogolikov_i_narkomanov_lishat_voditelskikh_prav_v_turkmensk_101158.html