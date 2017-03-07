Директором Ставропольского филиала Россельхозбанка назначена Зоя Тихомирова

На должность директора Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк» назначена Зоя Тихомирова.

Зоя Тихомирова в 1986 г. закончила Московский Ордена Дружбы Народов Кооперативный Институт Центросоюза по специальности «Экономика торговли».

Общий трудовой стаж составляет более 30 лет, в том числе около 15 лет – на руководящих должностях в банковской сфере. C 2002 года занимала различные управленческие позиции в региональных отделениях ПАО «Сбербанк России».

Профессиональный опыт Зои Тихомировой позволит с максимальной эффективностью решать задачи по поддержке агропромышленного комплекса региона и будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению позиций Ставропольского филиала Россельхозбанка на рынке финансовых услуг края.

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АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал работу в 2000 году, сегодня в структуре филиала 16 дополнительных и операционных офисов.

http://www.stapravda.ru/20170307/direktorom_stavropolskogo_filiala_rosselkhozbanka_naznachena_zoy_101154.html