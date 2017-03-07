Четыре посылки с запрещенными веществами задержаны на Старополье

В крае резко участились случаи использования международных почтовых отправлений в качестве канала для распространения сильнодействующих веществ, рассказали сотрудники Минераловодской таможни. За месяц минераловодские таможенники пресекли четыре попытки незаконного перемещения через таможенную границу анаболиков. Изъято более 600 грамм препаратов. Посылки шли из Беларусии. Возбуждены два уголовных дела. По двум другим случаям решение о возбуждении уголовных дел еще не принято.

К примеру, в Железноводске при получении международного почтового отправления была задержана 36-летняя женщина. В посылке – блистеры с таблетками и стеклянные флаконы с прозрачным веществом. Экспертиза показала, что изъятые препараты содержат сильнодействующие вещества, ввоз которых на территорию России запрещен.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170307/chetyre_posylki_s_zapreschennymi_veschestvami_zaderzhany_na_star_101138.html