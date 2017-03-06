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6 марта 2017 г.

В Невинномысске мошенник продал три чужих мобильника и присвоил деньги

В Невинномысске пятидесятилетний мужчина попал в затруднительное материальное положение. А потому решил продать имевшиеся у него три сотовых телефона. Благо, шапочный знакомый пообещал выгодно реализовать мобильники.

В итоге доморощенный дилер продал три телефона, а вырученные деньги попросту присвоил. Материальный ущерб, причиненный бывшему владельцу электронных гаджетов, исчисляется внушительной суммой: 49600 рублей. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении продавца-обманщика возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170306/v_nevinnomysske_moshennik_prodal_tri_chuzhikh_mobilnika_i_prisvo_101099.html
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