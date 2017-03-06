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6 марта 2017 г.

С 11 марта на Ставрополье начинаются массовые субботники

Благоустройство территорий Ставрополья обсудил губернатор Владимир Владимиров с членами краевого правительства и руководителями органов краевой исполнительной власти.

Для наведения порядка 11 марта все желающие выйдут на первый в этом году масштабный субботник во главе с сотрудниками краевых и муниципальных организаций края, коллективами предприятий. В министерстве природных ресурсов заработает штаб по благоустройству территорий края, а 15 марта начнется экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья».

Ставрополье планируют обновить к Пасхе. А за день до праздника начнут ремонт проблемных участков дорог края.

П. ГРИН , по сообщению пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170306/s_11_marta_na_stavropole_nachinayutsya_massovye_subbotniki_101122.html
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