С 11 марта на Ставрополье начинаются массовые субботники
Благоустройство территорий Ставрополья обсудил губернатор Владимир Владимиров с членами краевого правительства и руководителями органов краевой исполнительной власти.
Для наведения порядка 11 марта все желающие выйдут на первый в этом году масштабный субботник во главе с сотрудниками краевых и муниципальных организаций края, коллективами предприятий. В министерстве природных ресурсов заработает штаб по благоустройству территорий края, а 15 марта начнется экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья».
Ставрополье планируют обновить к Пасхе. А за день до праздника начнут ремонт проблемных участков дорог края.