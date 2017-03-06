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6 марта 2017 г.

Автохам ответит за парковку у памятника Солдату на Крепостной горе Ставрополя

Снимок у памятника на Крепостной горе Ставрополя, на котором видно, что молодой человек заехал к Солдату на «Приоре» он опубликовал на личной странице одной из соцсетей. Эту новость опубликовали многие СМИ. На фотографии просматриваются государственные номера автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность собственника автомобиля, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Теперь полицейские ищут водителя. Он будет привлечен к административной ответственности, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170306/avtokham_otvetit_za_parkovku_u_pamyatnika_soldatu_na_krepostnoy__101116.html
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