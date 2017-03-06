Автохам ответит за парковку у памятника Солдату на Крепостной горе Ставрополя
Снимок у памятника на Крепостной горе Ставрополя, на котором видно, что молодой человек заехал к Солдату на «Приоре» он опубликовал на личной странице одной из соцсетей. Эту новость опубликовали многие СМИ. На фотографии просматриваются государственные номера автомобиля.
Сотрудники Госавтоинспекции установили личность собственника автомобиля, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Теперь полицейские ищут водителя. Он будет привлечен к административной ответственности, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.
Фото с личной страницы в соцсети