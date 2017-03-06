80-летие отметила заслуженный работник культуры Л.Ходункова

Исполнилось 80 лет председателю Ставропольского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Лилии Леонидовне Ходунковой. С юбилеем ее поздравил губернатор края В. Владимиров. В поздравительной телеграмме отмечены достижения именинницы в сбережении и возрождении памятников на территории Ставрополья. Глава края пожелал ей здоровья, благополучия и энергии для реализации намеченных планов.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170306/80letie_otmetila_zasluzhennyy_rabotnik_kultury_lkhodunkova_101115.html