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6 марта 2017 г.

80-летие отметила заслуженный работник культуры Л.Ходункова

Исполнилось 80 лет председателю Ставропольского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Лилии Леонидовне Ходунковой. С юбилеем ее поздравил губернатор края В. Владимиров. В поздравительной телеграмме отмечены достижения именинницы в сбережении и возрождении памятников на территории Ставрополья. Глава края пожелал ей здоровья, благополучия и энергии для реализации намеченных планов.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170306/80letie_otmetila_zasluzhennyy_rabotnik_kultury_lkhodunkova_101115.html
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