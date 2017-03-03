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3 марта 2017 г.

В Степновском районе братская могила не стояла на балансе администрации

Прокуратура Степновского района обнаружила, что расположенный на территории Иргаклинского сельсовета, в бывшем хуторе Найков, памятник «Братская могила советских солдат, погибших в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» не стоит на балансе администрации муниципального образования. Прокуратура внесла главе сельсовета представление об устранении выявленных нарушений. Администрация приступила к оформлению в муниципальную собственность памятника воинской славы, рассказали в прокуратуре края.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170303/v_stepnovskom_rayone_bratskaya_mogila_ne_stoyala_na_balanse_admi_101074.html
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