В Степновском районе братская могила не стояла на балансе администрации

Прокуратура Степновского района обнаружила, что расположенный на территории Иргаклинского сельсовета, в бывшем хуторе Найков, памятник «Братская могила советских солдат, погибших в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» не стоит на балансе администрации муниципального образования. Прокуратура внесла главе сельсовета представление об устранении выявленных нарушений. Администрация приступила к оформлению в муниципальную собственность памятника воинской славы, рассказали в прокуратуре края.

http://www.stapravda.ru/20170303/v_stepnovskom_rayone_bratskaya_mogila_ne_stoyala_na_balanse_admi_101074.html