В Невинномысске задержали сбытчицу синтетических наркотиков

35-летняя жительница Невинномысска продала 562 грамма синтетического наркотика. Однако вскоре она попала в поле зрения полиции и была задержана. Теперь сбытчицу наркотиков ждет лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Не останется без должной кары и покупатель «синтетики», житель Невинномысска, в отношении него возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20170303/v_nevinnomysske_zaderzhali_sbytchitsu_sinteticheskikh_narkotikov_101065.html