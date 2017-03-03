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3 марта 2017 г.

В Кочубеевском районе в результате тройного ДТП пострадали 3 человека

2 марта в 22 часа водитель автомашины «ВАЗ-211440» на 19-м километре автодороги «Подъезд к городу Черкесску» (территория Кочубеевского района) врезался во впереди едущую «ГАЗель», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. От удара «ВАЗ» вылетел на встречку и столкнулся с «Ладой Приорой». В больницу отвезли двух пассажиров «ГАЗели» с ушибами и водителя «ВАЗа-211440», 25-летнего жителя Кочубеевского района, – с тяжелой сочетанной травмой, множественными переломами костей лица и ребер. В «ГАЗели», которая перевозила работников одного из предприятий Невинномысска, в момент ДТП находились 8 пассажиров и водитель.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170303/v_kochubeevskom_rayone_v_rezultate_troynogo_dtp_postradali_3_che_101066.html
Фотография к статье В Кочубеевском районе в результате тройного ДТП пострадали 3 человека

Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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В Кочубеевском районе в результате тройного ДТП пострадали 3 человека
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