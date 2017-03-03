Школе в поселке Ясном присвоили имя героя полиции Николая Знаменского

В поселке Ясном Туркменского района прошло торжество, посвященное присвоению средней общеобразовательной школе № 14 имени Николая Знаменского, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Он – выпускник этой школы и сотрудник милиции, погибший при исполнении служебного долга, награжденный посмертно Орденом Мужества.

Николай Знаменский родился в селе Летняя Ставка Ставропольского края. Погиб старшина милиции при исполнении служебного долга 18 марта 2000 года на центральном автовокзале краевого центра. Тогда Знаменский, сотрудник патрульно-постовой службы, вместе с напарником задержали двух мужчин. Они открыли по правоохранителям огонь. Сотрудник милиции ценой своей жизни защитил мирных граждан, закрыв их от пуль преступников.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170303/shkole_v_poselke_yasnom_prisvoili_imya_geroya_politsii_nikolaya__101023.html