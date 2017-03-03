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Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
3 марта 2017 г.

Плата за коммунальные ресурсы в МКД должна начисляться с учетом фактического потребления

Состоялась встреча представителей ряда управляющих компаний и ТСЖ с министром ЖКХ Ставрополья Романом Марченко и начальником краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерием Савченко. Были приглашены «управленцы», работа которых вызывает нарекания ставропольцев.

В частности, много жалоб поступило от жителей многоквартирных домов Ставрополя, Изобильного и Кисловодска по поводу резко возросшей платы за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды. В министерстве ЖКХ уточнили, что этими УК и ТСЖ были выставлены счета по нормативам, то есть по верхнему пределу, хотя по факту во многих домах проведены энергосберегающие мероприятия. Соответственно, реальный расход ресурсов заметно меньше нормативного.

На встрече коммунальщикам напомнили, что до утверждения новых нормативов рекомендуется начислять плату за «общие» киловатт-часы и кубометры, исходя из анализа фактического потребления конкретным домом за прошлый год.

Напомним, что утвердить новые нормативы потребления холодной и горячей воды, электроэнергии  и на отведение сточных вод для содержания общего имущества в многоквартирных домах министерству ЖКХ Ставропольского края необходимо до 1 июня 2017 года.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20170303/plata_za_kommunalnye_resursy_v_mkd_dolzhna_nachislyatsya_s_uchet_101055.html
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Встреча представителей ряда управляющих компаний и ТСЖ с министром ЖКХ Ставрополья Романом Марченко и начальником краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерием Савченко.
Встреча представителей ряда управляющих компаний и ТСЖ с министром ЖКХ Ставрополья Романом Марченко и начальником краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерием Савченко.
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Плата за коммунальные ресурсы в МКД должна начисляться с учетом фактического потребления
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