Каким будет обновленный закон «о 2500 гектарах» на Ставрополье

Привилегий быть не должно / «Ставропольская правда» от 3 марта 2017 г.

Недавно на Ставрополье создана комиссия по рассмотрению и урегулированию земельных споров.

Отчасти ее рождение связано с принятием громкого краевого закона «о 2500 гектарах», который в последние месяцы будоражит регион. Более того, этот закон сегодня обсуждают и на общероссийском уровне: в Министерстве сельского хозяйства России, Генеральной прокуратуре РФ, куда обратилась российская ассоциация фермеров (АККОР). Оттого к появлению новой комиссии такое пристальное внимание как со стороны землепользователей, так и общественности, с ней связывают большие надежды по наведению порядка на рынке земли. Возглавил ее депутат, член комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктор Лозовой.

– Виктор Иванович, изначально рассматривалось несколько кандидатур на этот, если можно так сказать, пост. В списке претендентов фигурировал, в частности, член совета при президенте страны по правам человека, известный общественный деятель Максим Шевченко. Тем не менее возглавить комиссию доверили именно вам...

– Такое решение было принято губернатором с учетом многочисленных просьб фермеров и пайщиков. Я уже включился в работу. Многое нам предстоит сделать, разобраться в непростых для края земельных отношениях. И следует признать, что сегодня в крае – на фоне последних событий, связанных с перезаключением договоров аренды и принятием поправок в закон в части увеличения минимального размера выделяемого участка с 30 до 2500 гектаров, – земельный вопрос обострился чрезвычайно.

– Краевой закон «о 2500 гектарах» породил бурю возмущения, особенно со стороны представителей малого и среднего агробизнеса, свою жесткую позицию они обозначили на съезде фермеров. По вашему мнению, действительно ли ситуация настолько серьезная?

– Хочу сказать, что против этого закона проголосовал только я один, еще один мой коллега, депутат Игорь Андрющенко, воздержался. Кстати, предварительно законопроект дважды выносился на суд депутатов. Сам по себе он, конечно же, спорный. Общаясь с руководителями организаций АПК, в том числе с фермерами, считаю, что норма выдела до 300 гектаров для КФХ – это нормально.

Уверен, что если бы мы подошли к этому делу более дифференцированно, то конфликта не было бы. Но из-за того, что закон получился однобоким, многие увидели в этом ущемление своих прав, и в результате Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов обратилась в прокуратуру Ставропольского края с просьбой дать правовую оценку документу, а та, в свою очередь, – в суд.

– На каком этапе сейчас находится судебное рассмотрение?

– Я думаю, в ближайшее время суд вынесет свое решение. Сейчас идет проверка, оценка законотворческих аспектов, судом затребован целый пакет документов по этому громкому делу.

Кроме того губернатором подготовлены семь поправок в краевой Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», которые будут обсуждаться на ближайшем заседании Думы Ставропольского края в марте. Если бы мы раньше прописали отдельные положения по размерам выдела участков для агрохолдингов, фермеров и пайщиков, то закон прошел бы без сложностей. На деле же мы «увидели» одну категорию – крупные сельхозпредприятия, в результате предоставив им все привилегии. Конечно, это неправильно. По этому поводу пришли на ум слова известного французского писателя Клода Тилье: «Кто сеет привилегии, тот пожинает революции». Я думаю, закон будет обязательно пересмотрен, его ждут глобальные изменения, особенно в разрезе крестьянских (фермерских) хозяйств и пайщиков.

– Виктор Иванович, много уже вопросов поступило в региональную комиссию по рассмотрению и урегулированию земельных споров от жителей края, на что в основном жалуются селяне?

– Мы не ожидали, что обращений будет столько, буквально лавина: почти за три месяца около тысячи. Сегодня возникает много спорных вопросов вокруг межевания: не только земель сельскохозяйственного назначения, но и участков под индивидуальное жилищное строительство, расширение промышленного производства, участков под дачное хозяйство и для других целей. В списке жалоб установление границ, завышенная кадастровая оценка земли, содержание и уход за ней, улучшение плодородия, погектарная поддержка и другие.

Обращаются к нам владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, пайщики, руководители сельхозпредприятий. И президент страны, и губернатор Ставрополья в своих обращениях не раз подчеркивали важность поддержки сельского предпринимательства как залога стабильности российской глубинки. Людей нельзя разделять: пайщиков от фермеров, фермеров от крупных сельхозпроизводителей. Это неправильно. Я считаю, что все формы землепользования и хозяйствования должны существовать и одинаково нуждаются в поддержке. Нередко можно слышать такие разговоры, мол, фермеры не поднимут Россию, а только крупные хозяйства. Знаете, наверное, не зря в 1992 году было принято решение о формировании фермерства. Значит, это было нужно государству.

Да, к этим малым формам АПК есть еще вопросы. Говорят, те же фермеры занижают урожайность, не платят налоги, выплачивают заработную плату в конвертах. Это уже второе. Но вначале давайте наладим с ними тесное взаимодействие, просто поговорим, что называется, по душам, сядем за стол переговоров. И министерство сельского хозяйства Ставрополья, и администрации поселений должны работать с людьми более активно, находить общий язык. Судя по обращениям, для некоторых фермеров существуют сложности с получением господдержки. Руководителей КФХ ставят на второй план, после коллективных хозяйств. У любого сельского предпринимателя в такой ситуации нередко возникает некий синдром неполноценности. Все это, конечно, сказывается на конечном результате.

Губернатор сегодня требует: надо услышать всех. Поэтому главы районов, я думаю, в ближайшее время должны все эти вопросы взаимодействия отработать. Я убежден, что среди фермеров большинство – добротные, хорошие хозяева. Примеры тому – ассоциации Петровского, Арзгирского, Туркменского, Изобильненского, Степновского, Апанасенковского и других районов. Все это хорошие ребята, которые умеют работать на земле. Когда шла подготовка к учебному году, я бывал в районах, разговаривал с директорами школ. Они рассказали, что сильно помогли крупные хозяйства, но помощь оказывают и КФХ.

И не надо верить ничьим словам, мол, фермеры придут и все разграбят. Ничего они не разграбят. Вы посмотрите: фермеры кто такие? Это семья, родные и близкие. Словом, семейный бизнес. Они не продадут свою землю и никуда не уедут.

Вообще, этим драматичным законом мы всколыхнули такую глыбу земельных проблем... Как оказалось на деле, он даже способствовал объединению всех землепользователей края, переживающих за свои наделы, а самое главное, за то, чтобы ставропольская землица не ушла на сторону, в собственность представителей других регионов или даже иностранного бизнеса. Ставрополье в этом плане очень и очень лакомый кусок.

– Недаром же говорят, нет худа без добра... Сегодня отмечается повышенный интерес к земле, цена на паи заметно подросла. Но прибрать землю к рукам «втихую» будет уже гораздо труднее...

– Вы попали в самую точку. Дело в том, что 2016, 2017 и 2018 годы – сроки переоформления договоров аренды сельскохозяйственных земель. Предприимчивые дельцы ринулись в наш край, для того чтобы урвать землю. К сожалению, мы такое проходили уже несколько лет назад. Пример – племколхоз «Родина» Апанасенковского района, где буквально за одну ночь около 34 тысяч гектаров росчерком пера перешло к одному крупному инвестору. Все, нет колхоза. Такая же ситуация и по селу Каменная Балка Арзгирского района. И в целом по краю таких случаев предостаточно.

Нечего чужакам к нам сюда за землей ехать! Как показывает практика, самое легкое производство, которое существуют на сегодняшний день для пришлых инвесторов, – зерновое: засеять поля, как-нибудь собрать зерно и продать его. А потом хоть трава не расти: уничтожить дороги в селе, забыть про социалку, про людей, которым необходимы лечение и помощь.

Между тем радует, что во всем этом процессе есть еще один немаловажный плюс. Дело в том, что в борьбе за обрабатываемые паи руководители хозяйств при переоформлении договоров аренды поднимают натуроплату. Если раньше многие пайщики получали на пай полторы-две тонны зернопродукции, то сейчас уже доходит и до пяти-шести тонн. И это здорово. В придачу социальные бонусы – различные выплаты.

Конечно, в этом плане выигрывают крупные сельхозпредприятия, которые вносят заметный вклад в экономику и социалку своих территорий. Таких примеров очень много – СПК «Терновский», колхоз имени Ворошилова Труновского района, СПК «Луч», СПК колхоз «Родина», ООО «Свободный труд» Новоселицкого района, СПК колхоз «Русь» Советского района и многие-многие другие мощные градообразующие предприятия. Однако еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим противопоставлять фермерам крупные хозяйства.

– Виктор Иванович, я побывала на первом заседании краевой комиссии, и, судя по настрою людей, они ждут справедливых решений, определенной помощи в каких-то бедах. На что могут рассчитывать в данном случае селяне?

– Сразу скажу, мы не собираемся быть карательно-судебным органом, это однозначно. Некоторые обратившиеся в комиссию фермеры и другие землепользователи мне высказали: «Виктор Иванович, мы думали, вы тут шашкой рубанете – и все встанет на свои места». Я этого не буду делать. Наша основная цель – содействие досудебному урегулированию земельных споров, разрешение конфликтов мирным путем. Напомню, в состав комиссии вошли представители Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов, министерств сельского хозяйства, экономического развития, имущественных отношений, многих общественных объединений. Самое главное – найти ту самую золотую середину, удовлетворяющую все стороны возникшего спора, чтобы люди поверили в себя, в руководителя своего предприятия или фермерского хозяйства, а значит, во власть и государство...

http://www.stapravda.ru/20170303/kakim_budet_obnovlennyy_zakon_o_2500_gektarakh_na_stavropole_101038.html