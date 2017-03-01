На Ставрополье закон «о 2500 га» будет скорректирован

Закон «о 2500 га» будет скорректирован / «Ставропольская правда» от 1 марта 2017 г.

В ближайшее время в резонансный закон об увеличении до 2500 га минимального размера выдела земельного участка могут быть внесены изменения, которые должны разрядить конфликтную ситуацию, сложившуюся особенно после регионального съезда фермеров. По крайней мере, такие обнадеживающие прогнозы прозвучали на заседании краевой комиссии по рассмотрению и урегулированию земельных споров, прошедшем с участием губернатора Владимира Владимирова.

Напомним, комиссия сформирована по инициативе губернатора после встречи с представителями фермерского сообщества в декабре минувшего года, ее главная цель – досудебное урегулирование проблемных вопросов, связанных с выделением земли.

В этом году, как прозвучало на заседании комиссии, предстоит перезаключить договоры аренды более чем на 300 тысяч гектаров. И процессы эти обещают быть непростыми, учитывая, что стоимость земельного пая уже доходит до полумиллиона рублей. С одной стороны, это хорошо прежде всего для самого владельца пая, который получит неплохую прибыль. С другой – тревожит, что земля может уйти в распоряжение представителей других регионов. Вот поэтому и был принят закон об увеличении выделяемого размера участка с тридцати до двух с половиной тысяч гектаров, чтобы минимизировать риски, напомнил секретарь краевой комиссии, начальник отдела по обороту земель сельскохозяйственного назначения регионального аграрного ведомства Владимир Болвачев. Связано это еще и с приходом в край арендаторов, которые не желают участвовать в социальном развитии села, сокращают работников, нарушают севооборот.

Между тем значительно выросшая норма на выдел участка осложнила работу фермерских хозяйств, которым теперь гораздо сложнее прирасти землей, если это вообще возможно. В различные инстанции посыпались жалобы фермеров.

– За месяц, к примеру, мы получили 25 коллективных обращений, под каждым из которых стоит более ста подписей, -рассказывает Владимир Болвачев. – Во всех просьба об аннулировании закона «о 2,5 тысячи гектаров». В результате его реализации с проблемой выдела земельных участков уже столкнулись более тысячи владельцев долей. А это 100 тысяч гектаров. Все поднимаемые сегодня вопросы затрагивают 150 договоров сельхозназначения. Серьезные проблемы с выделом у дольщиков Туркменского и Курского районов, у фермеров в Андроповском, Арзгирском и Петровском районах. Определенные препятствия возникли и в Новоалександровском, Новоселицком, Буденновском, других районах края.

Принятые законодательные новшества тянут за собой целый шлейф неувязок и нестыковок в работе с государственными краевыми и федеральными структурами. Приехавшие на заседание комиссии фермеры рассказали о своих бедах. К примеру, в Александровском районе отделение Россреестра не регистрирует договор аренды на участок в 250 гектаров, так как он недотягивает до установленной нормы. Вот и получается, что фермеры не могут пока возобновить или перезаключить договор аренды сельхозземель. Не определилось в подобной ситуации пока и подразделение Россреестра в Туркменском районе, где приемка документов на выдел участка в 900 гектаров приостановлена вообще. И подобных случаев много. Причем не исключено, что в ближайшее время, если не вмешаться в ситуацию, они могут возникнуть в каждом районе края.

В оперативном порядке был разработан пакет поправок в краевой Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», которые будут вынесены на обсуждение на ближайшем заседании Думы Ставропольского края. «Уверен, что те предложения, которые мы подготовили, на 90 процентов снимут проблемы по перезаключению договоров аренды сельхозугодий, с которыми столкнулись фермеры», – подчеркнул на заседании комиссии губернатор Владимир Владимиров.

Проект поправок в закон предполагает десять исключений из нормы в 2,5 тысячи гектаров. В частности, они касаются выдела долей для специализированного производства – садоводства, овощеводства, виноградарства и цветоводства. Действие общей нормы в 2,5 тысячи гектаров не будет распространяться на передачу долей между родственниками, при расширении крестьянско-фермерских хозяйств, в случае расторжения договора с недобросовестным арендатором. Кроме того ограничения не будут действовать при реализации масштабных инвестпроектов, при образовании сельхозорганизаций и КФХ, участвующих в программах господдержки, а также при выделении земли для строительства социально-культурных объектов – детских садов, домов культуры и других учреждений. В число исключений вошли и агропроекты по выращиванию овощей закрытого грунта, а также использование угодий в научно-исследовательских целях. Между тем губернатор призвал участников встречи продолжить контроль за перераспределением земельных ресурсов.

Ожидается, что работа комиссии будет своего рода «скорой помощью» для фермеров и других землепользователей, которые оказались в той или иной затруднительной ситуации. К примеру, в списке поступивших обращений, которых, кстати, уже более тысячи, нарекания в адрес сотрудников Росреестра, Роскадастра, ФСБ, МВД, других государственных структур. Самое главное – решение проблемных вопросов перешло сегодня из области политики в практическую плоскость, – подытожил в завершение заседания председатель комиссии, депутат Думы Ставропольского края Виктор Лозовой. На следующие заседания будут приглашаться работники тех служб, на которые непосредственно и поступают жалобы. К примеру, на начало марта назначена встреча с представителями Росреестра.

– Мы будем выезжать на места, сделаем работу нашей комиссии в кустовом режиме, определив для этого пять-шесть головных районов, чтобы всем было удобнее работать, – пообещал Виктор Лозовой. – Мы заранее будем изучать все поступившие к нам обращения и приезжать на места уже с конкретными предложениями по разрешению ситуацию, привозить тех или иных специалистов, в т. ч. юристов.

http://www.stapravda.ru/20170301/na_stavropole_zakon_o_2500_ga_budet_skorrektirovan_100958.html