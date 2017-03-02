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2 марта 2017 г.

Ставропольский суд оставил право собственности за жильцами бывшего монастыря

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес решение по иску местной митрополии к семье Шимко, живущей в здании бывшего игуменского корпуса Иоанно-Мариинского монастыря.

Напомним, что «СП»  сообщала подробности этой многолетней тяжбы в статье «Судебный спор у стен святого храма». По решению суда иск церкви удовлетворен лишь частично: признаны незаконными договор социального найма жилья, заключенный с администрацией краевого центра, и приватизация бывшего монастырского корпуса. Сам же дом, который был куплен еще в 1992 году у краевой психиатрической больницы, по решению суда в собственность муниципалитета не возвращается. Владельцами трех квартир, которые сейчас расположены в бывшем игуменском корпусе, продолжают оставаться члены семьи Шимко.

Как стало известно редакции, участники этого конфликта намерены оспаривать вынесенное судебное решение в вышестоящих инстанциях. Поэтому имущественный спор будет продолжен. Естественно, что нашей редакции остается лишь следить за развитием ситуации и возвращаться к поднятой теме.

Александр ЗАГАЙНОВ
http://www.stapravda.ru/20170302/stavropolskiy_sud_ostavil_pravo_sobstvennosti_za_zhiltsami_byvsh_101027.html
Фотография к статье Ставропольский суд оставил право собственности за жильцами бывшего монастыря
Дом на улице Октябрьской, 233в. По соседству с филиалом краевой психиатрической больницы в Ставрополе.
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