Ставропольский суд оставил право собственности за жильцами бывшего монастыря

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес решение по иску местной митрополии к семье Шимко, живущей в здании бывшего игуменского корпуса Иоанно-Мариинского монастыря.

Напомним, что «СП» сообщала подробности этой многолетней тяжбы в статье «Судебный спор у стен святого храма». По решению суда иск церкви удовлетворен лишь частично: признаны незаконными договор социального найма жилья, заключенный с администрацией краевого центра, и приватизация бывшего монастырского корпуса. Сам же дом, который был куплен еще в 1992 году у краевой психиатрической больницы, по решению суда в собственность муниципалитета не возвращается. Владельцами трех квартир, которые сейчас расположены в бывшем игуменском корпусе, продолжают оставаться члены семьи Шимко.

Как стало известно редакции, участники этого конфликта намерены оспаривать вынесенное судебное решение в вышестоящих инстанциях. Поэтому имущественный спор будет продолжен. Естественно, что нашей редакции остается лишь следить за развитием ситуации и возвращаться к поднятой теме.

http://www.stapravda.ru/20170302/stavropolskiy_sud_ostavil_pravo_sobstvennosti_za_zhiltsami_byvsh_101027.html