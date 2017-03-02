Размышления болельщика перед началом завершающей части чемпионата России по футболу

Весна для любителей футбола – это время подготовки к возобновлению второй части чемпионата России. Большая часть игр чемпионата уже проведена, болельщик анализирует положение команд в таблице и делает предположения, кто на что может претендовать.

Начнем с хвоста турнирной таблицы. Из 16 команд две последние вылетают напрямую, 13-я и 14-я команды будут играть в стыковых матчах с командами футбольной национальной лиги (ФНЛ) за право остаться в элите на следующий сезон. Клубы, занявшие места с 12-го по 5-е, гарантируют себе неприкосновенность минимум на год. По нынешнему рейтингу УЕФА, от России могут участвовать в евркубках команды, занявшие места с первого по четвертое.

Снова начнем с конца. На финише сезона в зоне вылета (претендентами на участие в переходных матчах) находятся шесть команд. Их роднит не только незавидное турнирное положения, но также и игра, вернее, ее отсутствие.

Пока хуже всех обстоят дела у «Томи». Команда с девятью очками занимает последнее место, являясь главным претендентом на прямой вылет. Причина в нерешенных финансовых вопросах, повлекших уход лидеров команды. Предполагается, томичи будут доигрывать чемпионат вторым составом. Жаль будет, если с футбольной карты страны исчезнет клуб, являющийся одним из лидеров по количеству матчей в элитном дивизионе из пятерки команд, замыкающих таблицу.

В зоне вылета также находится тульский «Арсенал». В отличие от Томска у оружейников ситуация более позитивная. Несмотря на не совсем убедительную игру, туляки в большей степени вправе рассчитывать на переходные матчи. Рассчитывать же на большее команде Сергея Кирьякова в этом сезоне будет сложно. Да и решать задачу попадания в переходные игры «Арсеналу» придется с прямыми конкурентами за эти места.

Следом за «Арсеналом» в зоне переходных матчей расположился новичок чемпионата ФК «Оренбург». О перспективах этого клуба у специалистов существует двоякое мнение: команда набирала очки в основном за счет побед над прямыми конкурентами по нижней части таблицы. Из трансферов выделю аренду вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. У меня есть ощущение, что команде Роберта Евдокимова по силам побороться за сохранение прописки в элите без переходных матчей.

Еще одним участником борьбы за выживание является клуб из Екатерибурга «Урал». Отмечу, что в прошлом сезоне в аналогичной ситуации «Урал» смог избежать не просто вылета, но и переходных матчей. То, что сейчас командой руководит опытный российский тренер Александр Тарханов, дает основания полагать, что и в этом сезоне у команды есть шансы повторить прошлогодний результат.

На 12-м месте раположилась команда, шансы которой видятся более предпочтительными. Это самарские «Крылья Советов». За волжан то, что после прихода экс-наставника «Урала» Вадима Скрипченко команда стала показывать результат, в частности, разгромив лидера чемпионата «Спартак» (4:0) и сыграв в гостях вничью с крепким «Краснодаром». По-видимому, перерыв для «крылышек» наступил не вовремя, они только начали набирать обороты. Хотя есть и контраргумент – потеря ряда ключевых игроков, перешедших в «Зенит» и «Локомотив». Очевидно, если тренерскому штабу удастся сохранить качество игры и настрой команды на вторую половину сезона, то «Крылья Советов» гарантируют себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Самой загадочной в этой группе команд является махачкалинский «Анжи». Команда из Дагестана находится на безопасном 11-м месте, что само по себе еще ничего не гарантирует по итогам сезона. Причины неуверенности в судьбе коллектива видятся в смене курса развития клуба, отпустившего лидеров вместе с главным тренером. Новый наставник махачкалинцев Александр Гришин заявил, что команда изменится на 80 процентов, что, несомненно, негативно отразится на игре, а значит, и на турнирном положении к концу сезона. Многие считают, что «Анжи» ожидает участь «Томи», вынужденной доигрывать сезон чуть ли не вторым составом.

Подытожу. На два спасительных места из шестерки худших команд турнира в различной степени претендуют три-четыре коллектива.

Антон ТОРГАШОВ

http://www.stapravda.ru/20170302/razmyshleniya_bolelschika_pered_nachalom_zavershayuschey_chasti__101009.html