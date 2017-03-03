Кто из российских футбольных клубов достоин играть в еврокубках

О бедном футболе замолвлю я слово – 2

В первой части я затронул перспективы команд, борющихся за выживание в премьер-лиге. Во второй речь пойдет о еврокубковых амбициях наших клубов на следующий сезон.

Для начала отмечу, что согласно рейтингу УЕФА, в следующем сезоне от России в еврокубковых соревнованиях смогут участвовать только четыре команды: две в Лиге чемпионов, где чемпион страны попадает в групповой этап напрямую, а вторая команда поборется за попадание в группу через матчи плей-офф; плюс две команды попадут в Лигу Европы. По нынешней ситуации в таблице после 17 туров на участие в еврокубках в следующем сезоне претендуют аж 10 команд, что больше половины всех участников турнира. После нескольких сыгранных туров, не сомневаюсь, их число уменьшится, но все же незначительно, так как конкуренция в верхней части таблицы неплохая. Претендентами на попадание в «еврозону» на будущий футбольный сезон являются коллективы, занимающие в нынешней таблице места с первого по десятое. Десятой командой является столичный «Локомотив». Он набрал 23 очка, и отрыв от еврокубковой зоны составляет всего пять очков. С учетом того, что проводить еще больше десятка игр, казалось бы, дело для железнодорожников вполне поправимое. Но есть одно но. «Локомотив» в этом сезоне играет настолько неровно, что может выиграть там, где никто не ожидает, и проиграть явному аутсайдеру. Подобное с подопечными Юрия «Шпалыча» Семина случалось не раз, поэтому команда порастеряла кучу очков и находится не там, где может по своему потенциалу.

Что касается трансферов, то уход Александра Самедова в «Спартак» не видится такой большой проблемой, как ее некоторые раздувают. Все равно найдется замена игроку сборной России или при новом построении его функции модифицируются. По-любому Семин найдет выход. Отмечу также, что поутихли разговоры насчет ухода Алексея Миранчука, которые явно не шли на пользу ни клубу ни самому игроку. Достоен ли «Локо» участия в еврокубках? Объективно на сегодня, скорее, нет, чем да. Непостоянство в игре железнодорожников вызывает беспокойство, ведь это Европа, там соперники сильнее уровнем, да и ошибки никто прощать не будет. Вот если Юрий Павлович сумеет «наколдовать» что-нибудь эдакое и привести свою команду в порядок, то почему бы и нет? Не будем забывать, что у «Локомотива» есть и еще один путь в Лигу Европы — это Кубок России, в полуфинал турнира которого железнодорожники вышли на днях. Победа в Кубке гарантирует участие в групповом раунде, а, собственно, таким образом железнодорожники и попали в этот турнир в прошлом сезоне. Почему бы снова не замахнуться?

Следующим клубом, который также имеет шансы на попадание в еврокубки, является казанский «Рубин». Команда из Татарстана идет вровень с железнодорожниками, имея 23 очка, и опережает соперников по дополнительным показателям. Но у них немного иная ситуация, нежели у москвичей. По своей сути нынешний «Рубин» — это новый проект руководства клуба, в который вложены приличные деньги на обновление состава и приглашение испанского тренера Хавьера Грасия (экс-наставника «Малаги». — А. Т.). Понятно, что теперь руководство ждет выхлопа от инвестиций не только в виде хорошей игры, но и достижения достойных результатов. А что, состав у казанцев, по меркам нашего чемпионата, приличный и чем быстрее закончится процесс становления игры, тем раньше команда начнет турнирное восхождение. Впрочем, скорей всего, это дела уже будущего сезона. Пока лишь отмечу: что если клуб все же сможет попасть в еврокубки (а «Рубин» также вышел в полуфинал Кубка России), будет весьма интересно посмотреть, что из этого выйдет.

Менее очевидным возможным участником еврокубков на следующий сезон можно считать и ФК «Уфа», что вполне объяснимо. Сейчас клуб из Башкортостана с 25 очками располагается на восьмом месте и отстает от еврокубковой зоны всего-то на три очка. Но главный тренер команды Сергей Семак дал понять, что перед «Уфой» не стоит задача попасть в Европу по итогам нынешнего сезона. Этот специалист провел немало времени в «Зените» и был там не только игроком, но и помощником главных тренеров питерского клуба Андре Виллаша Боаша и Лучано Спалетти. Опыт работы с такими именитыми наставниками, несомненно, поможет Семаку в самостоятельной тренерской деятельности. А задача перед командой прежняя — уцелеть в премьер-лиге и на будущий сезон.

Следующим в списке претендентов в евротурниры значится прошлогодний серебряный призер чемпионата страны ФК «Ростов». Седьмое место южан — явно не их уровень, во всяком случае по игре уж точно. А все дело в том, что команда Курбана Бердыева подрастеряла очки, играя в Лиге чемпионов, «жертвуя» матчами чемпионата страны. Теперь они играют в Лиге Европы, турнире рангом ниже, где также не имеют права на ошибки. Потому-то и стоит дилемма перед Курбаном Бердыевым и тренерским штабом: как в этой ситуации быть? То ли продолжать жертвовать чемпионатом ради европейского турнира, то ли попросту «слиться» с Лиги Европы и сакцентировать свое внимание на внутренних делах? Есть, правда, и третий вариант: попробовать поиграть на два фронта. В его пользу говорит то, что команда сохранила прошлогоднюю «обойму» игроков и, самое главное, Бердыева, несмотря на все разговоры о его переходе в другие клубы. Нужен ли «Ростов» России в еврокубках на будущий сезон? Однозначно, да. Есть ощущение, что Курбан Бердыев и КО еще смогут принести пользу не только себе, но и всей России своим участием в евробаталиях.

Пермский «Амкар» — клуб, который также на данный момент располагается в первой десятке нашего чемпионата. Шестое место и 27 очков делают шансы на попадание в еврокубки в следующем сезоне вполне реальными. Но команду Гаджи Гаджиева за прошедшие 17 туров так же лихорадило, как и «Локо»: то уральцы с наскока обыгрывают крепкую команду, то уступают аутсайдеру. Конечно, против еврокубковых амбиций «Амкара» может сыграть потеря двух ключевых игроков: вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикия, перебравшихся в столичный «Спартак». Может, команде еще и рано в Европу, но можно получить не только бесценный опыт, но и подарить радость всем пермским болельщикам. Одно могу сказать точно: «Амкар» еще попортит нервы своим оппонентам.

Так же, как и клуб из Перми, с 27 очками на пятом месте расположился ФК «Краснодар». В последние годы эта команда является постоянным участником еврокубков, пока только Лиги Европы, к слову. Но каких-то серьезных результатов в этом турнире от детища Сергея Галицкого приходится только ждать. Пока их максимум — это выход из группы. И это можно объяснить какой-то робостью в игре «Краснодара», психологическими факторами, неуверенностью в своих силах. Причем это касается матчей не только с соперниками выше их классом, но и равными. Конечно, в противовес сказанному можно привести домашний матч с французской «Ниццей», в котором «Краснодар» смог забить пять мячей и выиграть. Но там, на мой взгляд, сами французы валяли дурака и давали играть краснодарцам раскованно. Временная потеря концентрации и отсутствие хладнокровия — вот то, что мешает команде уверенно брать свое с аутсайдерами и постоянно достойно бороться с командами выше себя по статусу. Наглядным подтверждением сказанному является кубковый четвертьфинал с «Уралом», в котором южане, трижды забив, посчитали дело сделанным, а соперник их наказал, одержав победу в серии послематчевых пенальти. Вот когда у команды Игоря Шалимова постоянно будет необходимая концентрация, тогда «Краснодар» сможет выйти на другой уровень не только в чемпионате страны, но и на европейской арене.

Командой, которая после 17 туров чемпионата идет на дающем право на участие в еврокубках четвертом месте, является грозненский «Терек». Может, команда из Чечни и не попадет в еврокубки, но, как утверждают различные источники, этого сильно хочет чеченский народ и президент Республики Рамзан Кадыров. А уж как в Грозном болеют за родной клуб — такое редко где встречается. «Тереку» все же следует обратить внимание на уровень своих игроков. Есть два варианта: вкладывать серьезные средства в их покупку либо растить своих воспитанников — отправлять в аренду за рубеж, где молодые игроки смогут окрепнуть не только в игровом смысле, но и в психологическом, и тогда уже готовых сформировавшихся футболистов возвращать и добиваться с ними результатов. Этот процесс долгий, но он более эффективен, нежели первый вариант. Но если уже сейчас Тереку удастся попасть в Европу, то, с футбольной точки зрения, клуб получит бесценный опыт.

А вот и тройка. Тройка команд, сумевших каждый в разной степени оторваться от остальных. Замыкает это трио московский ЦСКА, опережающий «Терек» на четыре очка. Вот уж кто-кто, а армейцы — настоящие старожилы в европейских турнирах. В этом сезоне команда, правда, провалилась в Лиге чемпионов не в самой сложной группе. Объяснить сие можно лишь неспособностью своей игрой конкурировать с командами уровня где-то чуть выше себя. С приходом нового главного тренера Виктора Ганчаренко, бывшего некогда в тренерском штабе экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого, состав ЦСКА особо не изменился, поэтому и работать белорусскому специалисту будет проще. Но перед ним тоже стоит дилемма: продолжать начатое Слуцким до конца сезона, а потом начать готовить команду по-своему, либо затеивать перемены немедленно, то есть сознательно идти на риск, поскольку эксперименты подобного рода зачастую не идут на пользу результатам. Что касается еврокубковых амбиций, то у ЦСКА есть преимущество перед всеми клубами лиги — это сохранение опытного костяка команды и сам опыт выступления этих футболистов в Европе за армейский клуб, причем немалый. Но самый главный фактор, который против, — это короткая скамейка, не позволяющая команде все время во всех турнирах держать одну и ту же (высокую) игровую планку. Впрочем, в ЦСКА все давно привыкли к такому ритму, поэтому данный фактор не должен существенно сказаться на участии клуба в европейских турнирах, где он, несомненно, должен быть.

Еще одним постоянным участником еврокубков от России является питерский «Зенит», на данный момент занимающий вторую строчку с 35 очками, что на семь больше, чем у идущего четвертым «Терека». Существенная фора. Должно случиться нечто необыкновенное, чтобы «Зенит» не попал в четверку по итогам сезона. Но все ли так хорошо относительно еврокубковых амбиций на следующий сезон?! В первую очередь удивляет тот факт, что клуб с берегов Невы при таком бюджете и амбициях, с момента победы в Кубке УЕФА и Суперкубке так и не смог построить серьезную конкурентоспособную команду, которая могла бы конкурировать с грандами европейского футбола. Максимум сегодняшнего «Зенита» — выход из группы в ЛЧ. И то это непостоянное явление. Собственно, объяснения этому имеются: весь российский футбол перестал развиваться, и ждать динамичного развития одного из его элементов не приходится. Вдобавок, большие деньги в «Зените» тоже явно не способствуют тому, чтобы игроки трудились с требуемой самоотдачей. Что касается конкретно этого сезона, то тренерскому штабу предстоит немалая работа по вписыванию новых игроков в концепцию игры. А поскольку «Зенит» претендует на самые высокие места, делать это нужно и оперативно, и без ущерба результату.

Наконец, на данный момент лидер нашего чемпионата московский «Спартак», отрыв которого от четвертого места составляет аж 12 очков! Теперь чтобы попасть в Европу, «Спартаку» достаточно выиграть 50% оставшихся матчей. Но все ли так хорошо со «Спартаком» в плане европейских амбиций? В первую очередь озадачивает трансферная компания клуба, в ходе которой были куплены игроки, которых можно было купить, а не те, которые необходимы. Сюда можно отнести вратаря, которого, как оказалось, не особо-то и хотел главный тренер Массимо Каррера, и сбежавшего из «Локомотива» из-за чемпионских амбиций Александра Самедова, и не особо желавшего переходить в стан красно-белых нападающего Луиса Адриано. Но при этом не был куплен центральный защитник европейского уровня, и если Спартак будет играть в Европе, а, скорее всего, так и будет, то команда окажется не совсем к этому готова.

Подводя итоги, хочу отметить, что в этом сезоне из десятка претендующих на еврокубки команд шансы предпочтительнее, конечно, у первых пяти-шести коллективов. Но не будем забывать, что это спорт, и без борьбы оставшийся квартет претендентов не уступит.

Антон ТОРГАШОВ

http://www.stapravda.ru/20170303/kto_iz_rossiyskikh_futbolnykh_klubov_dostoin_igrat_v_evrokubkakh_101033.html