Отключение воды в Донской Балке актуализировало вопрос качества водоснабжения на Ставрополье

Недавняя ситуация в селе Донская Балка Петровского района, когда его жители на десять дней остались без воды в связи с угрозой распространения инфекции, детально обсуждалась на совещании в министерстве ЖКХ Ставропольского края.

В селе были отмечены несколько случаев заболевания туляремией, и решением суда 13 февраля водоснабжение населенного пункта было приостановлено и организован подвоз питьевой воды. Подача ресурса возобновилась 23 февраля после проведения дезинфекции и промывки разводящих сетей. По требованию Роспосребнадзора в Донской Балке и еще ряде населенных пунктов временно введен режим гиперхлорирования питьевой воды.

Как прозвучало на совещании, угроза распространения туляремии исчезнет по мере потепления. Однако это не снимает общекраевую проблему качества водоснабжения. Ответственность за то, чтобы вода, поступающая в дома ставропольцев, соответствовала требованиям СанПин, полностью лежит на главах местных администраций.

Министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко нацелил представителей муниципалитетов на необходимость взять на особый контроль соблюдение мероприятий, предусмотренных техническими регламентами по качеству питьевой воды. Также важно предусмотреть в инвестпрограммах водоснабжающих предприятий модернизацию очистных сооружений и ускорить оформление бесхозяйных объектов – это обязательное условие вхождения в любые программы по модернизации коммунальных объектов.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20170302/otklyuchenie_vody_v_donskoy_balke_aktualizirovalo_vopros_kachest_101006.html