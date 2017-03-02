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2 марта 2017 г.

Инновации в сфере гостеприимства представили на «HoReCa Шапито» в Кисловодске

«HoReCa Шапито»

Более 200 представителей предприятия курортной индустрии Кавминвод, всего Ставрополья и республик Северного Кавказа собрались в Кисловодске, чтобы продемонстрировать широчайший спектр продукции и услуг, эффективные технологии, современные инновационные разработки на платформе «HoReCa Шапито».

Мобильная переговорная площадка «HoReCa Шапито» предназначена, в первую очередь, для отельеров, рестораторов и мастеров курортного дела. Ее особенность заключается в том, что организатор проводит предварительное анкетирование основных игроков рынка и выявляет их реальные потребности в оснащении и профессиональных услугах. А затем организует прямые встречи с поставщиками.

В рамках мероприятия прошли обучающие конференции, в которых приняли участие эксперты федерального уровня, состоялись презентационные выставки и деловые переговоры. На площадке для переговоров были представлены предложения более 50 ведущих федеральных, южно-российских и местных поставщиков сегмента HoReCa.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170302/innovatsii_v_sfere_gostepriimstva_predstavili_na_horeca_shapito__101053.html
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