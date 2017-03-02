Губернатор поздравил актив совета женщин Ставрополья с 8 марта
В честь приближающегося праздника 8 марта губернатор Ставрополья пригласил на торжественный прием наиболее деятельную часть краевого совета женщин.
В своей речи губернатор Владимир Владимиров выразил признательность членам женского совета за инициативность и самое деятельное участие в жизни Ставропольского края, а также от души поблагодарил за поддержку.
Глава Ставрополья приподнес участницам подарки от государства и края.
Не остались в долгу и, в свою очередь поздравили женщин, председатель Думы края Геннадий Ягубов, члены краевого правительства и председатель регионального женсовета Татьяна Чумакова