Губернатор поздравил актив совета женщин Ставрополья с 8 марта

В честь приближающегося праздника 8 марта губернатор Ставрополья пригласил на торжественный прием наиболее деятельную часть краевого совета женщин.

В своей речи губернатор Владимир Владимиров выразил признательность членам женского совета за инициативность и самое деятельное участие в жизни Ставропольского края, а также от души поблагодарил за поддержку.

Глава Ставрополья приподнес участницам подарки от государства и края.

Не остались в долгу и, в свою очередь поздравили женщин, председатель Думы края Геннадий Ягубов, члены краевого правительства и председатель регионального женсовета Татьяна Чумакова

П. ГРИН

http://www.stapravda.ru/20170302/gubernator_pozdravil_aktiv_soveta_zhenschin_stavropolya_s_8_mart_101050.html