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2 марта 2017 г.

Этим летом Невинномысск украсят более 38 тысяч цветов

Масштабные работы по озеленению запланированы в Невинномысске на весенне-летний период. Они включают подготовку почвы, выкашивание газонов, стрижку живой изгороди, формирование крон кустарников.

Особое же внимание при создании в городе комфортной, уютной обстановки отводится высадке цветов на клумбы, в декоративные вазоны. Как сообщили в администрации Невинномысска, в летний сезон улицы, бульвары, скверы украсят 38,8 тысяч петуний, бархатцев, анютиных глазок... Работы по озеленению также включают прополку и рыхление клумб, их полив.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170302/etim_letom_nevinnomyssk_ukrasyat_bolee_38_tysyach_tsvetov_101007.html
Фотография к статье Этим летом Невинномысск украсят более 38 тысяч цветов
Без малого 40 тысяч цветов-летников должны в теплый сезон превратить Невинномысск в город-сад
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Этим летом Невинномысск украсят более 38 тысяч цветов
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