Этим летом Невинномысск украсят более 38 тысяч цветов

Масштабные работы по озеленению запланированы в Невинномысске на весенне-летний период. Они включают подготовку почвы, выкашивание газонов, стрижку живой изгороди, формирование крон кустарников.

Особое же внимание при создании в городе комфортной, уютной обстановки отводится высадке цветов на клумбы, в декоративные вазоны. Как сообщили в администрации Невинномысска, в летний сезон улицы, бульвары, скверы украсят 38,8 тысяч петуний, бархатцев, анютиных глазок... Работы по озеленению также включают прополку и рыхление клумб, их полив.

http://www.stapravda.ru/20170302/etim_letom_nevinnomyssk_ukrasyat_bolee_38_tysyach_tsvetov_101007.html