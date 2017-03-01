Вблизи Кисловодска водитель легкового автомобиля въехал в отбойник

28 февраля в 12 часов 30 минут на 45-м километре автодороги «Минеральные Воды – Кисловодск» водитель «Фольксвагена Поло» ехал с небезопасной скоростью, не справился с управлением и налетел на так называемый направляющий островок, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Машина опрокинулась, после чего совершила опрокидывание транспортного средства. С травмой головы пассажирка – 23-летняя жительница краевого центра была доставлена в больницу. За рулем находился 24-летний житель Ставрополя, он обошелся без травм.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170301/vblizi_kislovodska_voditel_legkovogo_avtomobilya_vekhal_v_otboyn_100987.html