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1 марта 2017 г.

Вблизи Кисловодска водитель легкового автомобиля въехал в отбойник

Водитель «Фольксвагена Поло» налетел на направляющий островок

28 февраля в 12 часов 30 минут на 45-м километре автодороги «Минеральные Воды – Кисловодск» водитель «Фольксвагена Поло» ехал с небезопасной скоростью, не справился с управлением и налетел на так называемый направляющий островок, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Машина опрокинулась, после чего совершила опрокидывание транспортного средства. С травмой головы пассажирка – 23-летняя жительница краевого центра была доставлена в больницу. За рулем находился 24-летний житель Ставрополя, он обошелся без травм.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170301/vblizi_kislovodska_voditel_legkovogo_avtomobilya_vekhal_v_otboyn_100987.html
Фотография к статье Вблизи Кисловодска водитель легкового автомобиля въехал в отбойник
Водитель «Фольксвагена Поло» налетел на направляющий островок
Водитель «Фольксвагена Поло» налетел на направляющий островок
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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