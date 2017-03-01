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1 марта 2017 г.

В Ставрополе ищут пропавшую пенсионерку

Бондарева Тамара Георгиевна

В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Тамары Георгиевны Бондаревой, 19.12.1935 года рождения по статье УК РФ «убийство». Утром 5 января она ушла из дома в Ставрополе и до сих пор не вернулась. На вид женщине примерно 75 лет, она среднего телосложения, ростом 160 сантиметров, седые волосы окрашены в каштановый цвет, зачастую ходит в платке бодрой походкой, на кисти левой руки с внешней части – татуировка в виде печатной буквы «Т», нижняя губа имеет выраженную вертикальную складку. Т. Бондарева была одета в сиреневую куртку, розовый свитер, синюю юбку в белый горох, черные ботинки, голубую вязаную шапку, сообщают в краевом управлении СКР.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, нужно сообщить об этом по телефонам: 8(8652) 26-25-28, 02.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170301/v_stavropole_ischut_propavshuyu_pensionerku_100984.html
Фотография к статье В Ставрополе ищут пропавшую пенсионерку
Бондарева Тамара Георгиевна
Бондарева Тамара Георгиевна
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В Ставрополе ищут пропавшую пенсионерку
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