В 2016 году ВТБ Страхование жизни увеличила объем сборов до 13,3 млрд рублей

По итогам 2016 года объем страховых сборов компании ВТБ Страхование жизни увеличился более чем в 2 раза в сравнении с 2015 годом, достигнув 13,3 млрд рублей, в том числе по инвестиционному страхованию – 10,3 млрд рублей, по накопительному – 3 млрд рублей. Прибыль компании выросла на 163% и составила 279 млн рублей. Рыночная доля ВТБ Страхование жизни увеличилась на 4 п.п. – до 12%. По итогам 2016 года компания занимает 5 место в рейтинге российских страховщиков жизни.

«Прошлый год был успешным для нашей компании. Мы предложили нашим клиентам новые интересные страховые программы, которые в 2016 году стали доступны гражданам с разным уровнем дохода, организовали продажи во всех регионах страны. В 2016 году нашим партнером стал крупнейший международный перестраховщик – Gen Re. Кроме того, ВТБ Страхование жизни вошла в пятерку лидеров рынка», – прокомментировала генеральный директор ВТБ Страхование жизни Марина Жегова. – В планах на текущий год – активизация работы в области разработки и внедрения новых клиентских сервисов и технологий, а также выход на новые каналы продаж».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170301/v_2016_godu_vtb_strakhovanie_zhizni_uvelichila_obem_sborov_do_13_100960.html