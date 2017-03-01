Первая «пятилетка» СКФУ: итоги работы

Первая «пятилетка» федерального университета: стали единой семьей / «Ставропольская правда» от 1 марта 2017 г.

В Северо-Кавказском федеральном университете состоялось расширенное заседание ученого совета вуза, посвященное итогам деятельности СКФУ за пять лет. С отчетом выступила ректор СКФУ профессор

Алина Левитская. На заседание были приглашены представители исполнительной и законодательной власти, ректоры ряда вузов Северного Кавказа, преподаватели и сотрудники СКФУ, студенты, журналисты.

Cобравшихся приветствовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в частности, отметивший, что за пять лет, минувших с того дня, как на территории края был сформирован федеральный университет, вузом пройден большой путь становления и развития, успешно выполняются задачи, поставленные Президентом России во время его визита в СКФУ в прошлом году. Несмотря на понятные трудности роста, руководству и всему коллективу университета удалось сохранить уникальный научный ресурс, выйти на солидный уровень исследований и кадровой подготовки. В. Владимиров также подчеркнул, что Северо-Кавказский федеральный университет – один из ключевых партнеров правительства края в реализации проекта по созданию первого в регионе детского технопарка. Глава региона пожелал университету большого будущего.

В подробном докладе А. Левитской были обозначены основные достижения вуза, реализованные благодаря комплексу грамотных управленческих решений руководства и слаженных действий всего коллектива университета в 2012-2016 годах. Главное, можно с уверенностью говорить о том, что молодой федеральный университет состоялся. Создана принципиально новая организационная структура вуза: 12 институтов по разным направлениям знаний. СКФУ представляет собой сегодня крупный образовательный, научный и инновационный центр региона. Ректор подчеркнула, что эти и другие управленческие решения создали условия для достижения реальных показателей по всем направлениям деятельности и, как следствие, обеспечили уверенное продвижение в выполнении стратегической цели университета – сформировать человеческий капитал, интеллектуальный ресурс и научную инфраструктуру, отвечающие запросам конкурентоспособного социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. В процессе работы были внесены продиктованные жизнью изменения в Программу развития вуза, намеченную до его создания. Это позволило гармонично соотнести цели и задачи вуза с Государственной программой развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года. Успешно осуществлено формирование финансово-экономической модели, согласно которой структурные подразделения университета наделены финансовой ответственностью, позволяющей более эффективно выстраивать их работу. Причем этот процесс постоянно продолжается, ведется поиск оптимальных форм деятельности.

Главной ценностью вуза ректор назвала работающих в нем людей. Их объединенными творческими усилиями развивается и крепнет СКФУ, занимающий сегодня весьма заметные позиции среди всех федеральных университетов России. В частности, ученую степень имеет 81% профессорско-преподавательского состава, средний возраст которого 45 лет. Выросла и средняя заработная плата преподавателей, превышающая аналогичный показатель среди вузов округа. В этих впечатляющих цифрах отражена сама суть молодого вуза. Кстати, уделяющего первостепенное внимание развитию кадров: за пять лет 1462 преподавателя и аспиранта прошли стажировки в российских и зарубежных образовательных и научных организациях. В 2015 и 2016 годах к учебному процессу и научной деятельности привлечено 15 известных зарубежных профессоров, исследователей из Франции, Италии, Германии, Чехии, Иордании, Латвии, Республики Беларусь. Более 320 преподавателей и экспертов из ведущих зарубежных университетов с 2012 г. выступили в аудиториях СКФУ с лекциями и мастер-классами, приняли участие в конференциях, разработке целого ряда образовательных программ. Ректор выразила искреннюю признательность всем коллегам за честный труд, за преданность профессии, за готовность щедро делиться с молодежью знаниями и опытом.

С удовлетворением отметила А. Левитская работу по обновлению и расширению университетского кампуса. За отчетный период был введен в эксплуатацию научно-лабораторный корпус, комплекс общежитий, два новых учебных корпуса, отремонтировано почти 30 тысяч кв. м площадей в 15 учебных корпусах и 8 общежитиях. На очереди эта работа в 7 учебных корпусах и нескольких общежитиях. И в 2017 году готовятся к введению в эксплуатацию еще один новый лабораторный комплекс и плавательный бассейн. Все это свидетельствует о том, какое важное значение придается в вузе условиям комфортного проживания студентов, реализации их творческого, научного потенциала.

Одним из важнейших параметров развития университета А. Левитская справедливо назвала формирование поистине уникальной материально-технической базы. За 2013-2016 годы приобретено учебно-лабораторное оборудование на сумму более двух миллиардов рублей. С 2012 года запущен процесс модернизации содержания образовательной деятельности, ориентированной на совершенствование структуры федеральных образовательных программ всех уровней и направлений подготовки. Произведена модернизация большей части образовательных программ соответственно требованиям экономики и социальной сферы СКФО.

С момента своего создания университет конструктивно взаимодействует с органами государственной власти, бизнесом, научным и культурным сообществом округа, с колледжами и техникумами.

– Наше взаимодействие с работодателями СКФО, – отметила ректор, – постоянно развивается и совершенствуется. С 2012 года заключено более 7000 договоров с партнерами, что позволило сделать систему образования более гибкой, приспособленной к интересам реальной экономики региона. Этому способствует и внедрение практико-ориентированного образования, для чего на предприятиях – стратегических партнерах СКФУ создано 5 базовых кафедр.

Также федеральным университетом разработано 40 собственных стандартов обучения и 44 образовательные программы в соответствии с запросами работодателей округа, в частности, с целю подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики региона. Согласно потребностям регионального рынка труда немало сделано для разработки магистерских программ, опирающихся на результаты исследования научных школ СКФУ. Открыто 22 новых направления подготовки магистров, а также 5 новых актуальных для региона образовательных программ в бакалавриате: «Социально-культурная деятельность», «Конфликтология», «Политология», «Международные отношения», «Стандартизация и метрология». Не случайно, конечно, образовательные программы университета регулярно включаются в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России»: в 2012 году в него попало только 5 программ, в 2016-м – уже 42 программы. В рейтинге вузов РФ СКФУ занимает четвертое место среди федеральных университетов по доле программ – победителей проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России за 2015 – 2016 учебный год».

Успешно функционирует в СКФУ и система рекрутинга иностранных студентов, при этом расширяется география набора: сейчас в вузе проходят обучение 1383 студента из 56 стран. Это ярко свидетельствует о привлекательности СКФУ на мировом уровне. Только за минувший год заключено 86 договоров о сотрудничестве с вузами 39 стран. Совместные образовательные программы реализует СКФУ с зарубежными вузами-партнерами: Римским университетом Ла Сапиенца, Гейдельбергским университетом, Лиссабонским университетом. Активно сотрудничает университет и с вузами республик Северного Кавказа.

С 2013 года университет активно включился в реализацию пилотного проекта федеральных университетов «Сетевые магистерские программы», являясь его разработчиком и координатором. Из 43 сетевых магистерских программ 26 реализуются с участием СКФУ. Северо-Кавказский федеральный университет также выступил инициатором реализации сетевых программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в сети классических университетов СКФО. Первый набор состоится уже в 2017 году. Идет работа по запуску 22 магистерских и 34 бакалаврских сетевых программ с вузами округа.

СКФУ достойно зарекомендовал себя и как крупнейшая площадка олимпиадного движения: здесь регулярно проводятся муниципальный и региональный этапы всероссийских школьных олимпиад. Например, проводимая на базе вуза олимпиада по химии вошла в перечень Всероссийского совета олимпиад школьников. Учеными университета разработана Концепция развития технопарка для талантливых детей, одобренная губернатором и правительством Ставропольского края и уже получившая конкретное применение.

О многом говорит расширяющаяся география набора абитуриентов: на первый курс в 2016 году было зачислено почти 8 тысяч человек (в полтора раза больше набора 2012 года) из 69 субъектов России. Более чем втрое выросла численность обучающихся по договорам о целевой подготовке. Все это свидетельствует о том, что интерес к университету и в крае, и в федеральном округе растет и все больше одаренных детей остается в регионе.

Университет по праву гордится своей без преувеличения уникальной системой инклюзивного образования, принесшей вузу статус образовательного учреждения с доступной и комфортной средой для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Ежегодно в СКФУ растет число таких обучающихся: в 2012 году их было 97, в 2016 году – 185 человек. Созданные вузом условия обеспечивают им возможность будущей профессиональной деятельности.

Эффективно функционирует гибкая система дополнительного профессионального образования: количество программ выросло в 8 раз, всего их свыше 200. Численность слушателей, прошедших обучение в университете, увеличилась более чем в 12 раз и за пять лет составила 30 тысяч человек. Это переподготовка управленческих и инженерно-технических кадров, специалистов в сфере торговли и услуг и других направлений.

Особое внимание – повышению квалификации преподавателей вузов СКФО в соответствии с современными стандартами обучения. Университет немало делает и для развития туристско-рекреационного кластера региона, обеспечивая эту сферу высококвалифицированными кадрами.

Целенаправленное, последовательное повышение качества образования находит отражение в растущем спросе на выпускников университета. Уровень их адресного трудоустройства с 2013 по 2016 год увеличился до 94,7%. Причем более трех четвертых выпускников, трудоустроенных по специальности, остается работать в Ставропольском крае.

В докладе А. Левитской нашла отражение и разносторонняя плодотворная научная деятельность вуза. Сегодня в научную инфраструктуру вуза входят

2 научно-исследовательских института, 30 научно-образовательных центров, 33 проблемные научно-исследо-вательские лаборатории, 20 студенческих научно-инновационных объединений, 2 конструкторских бюро, 14 малых инновационных предприятий группы компаний «СКФУ-ИНКОМ». Изы-

скания ведут 27 научных школ. Ученые СКФУ успешно готовят крупные фундаментальные и прикладные проекты по заказу Министерства образования и науки РФ, фондов научно-инновационного развития, а также индустриальных партнеров. Огромное значение придается в университете развитию молодежной науки, вовлечению в исследовательскую работу студентов: активно работают более 70 научных кружков, в изыскательские проекты привлечено около 4 тысяч обучающихся. За пять лет молодежные проекты были представлены на 843 мероприятиях и получили 393 премии и медали.

Далеко за пределами региона известен опыт СКФУ в многообразной воспитательной работе по развитию творческих способностей студентов, формированию у них лидерских качеств, воспитанию российской гражданской идентичности и патриотизма, повышению культуры межнационального, межконфессионального взаимодействия. Из года в год студенты вуза демонстрируют замечательные спортивные и творческие достижения.

В обсуждении доклада приняли участие советник при ректорате, директор института математики и естественных наук Виталий Белозеров, директор гуманитарного института Алексей Ерохин, руководитель ведущей научной школы СКФУ «Живые системы» Андрей Храмцов, высоко оценившие деятельность университета в его первой пятилетке. К этим положительным отзывам присоединились и гости заседания – заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой информации Артур Насонов, председатель совета ректоров вузов Ставрополья, ректор СтГАУ Владимир Трухачев и ректор Пятигорского государственного университета Александр Горбунов.

– Пять лет пролетели как одно мгновение, – призналась в завершение дискуссии А. Левитская. Самый главный итог, по ее мнению, – это ощущение единой университетской семьи, сложившейся стараниями всего коллектива.

– И поэтому всех нас, – подчеркнула ректор, – конечно, радует растущий рейтинг вуза, оцениваемого международными и российскими экспертами как один из самых динамично развивающихся российских университетов. Впереди новые горизонты развития, достигать которые – общее желание этой большой и дружной семьи под названием Северо-Кавказский федеральный университет.

http://www.stapravda.ru/20170301/pervaya_pyatiletka_skfu_itogi_raboty_100948.html