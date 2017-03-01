Молодые профессионалы собрались на Worldskills Russia в Невинномысске

В Невинномысске дан старт Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Чемпионат ставит целью профессиональную ориентацию молодежи в возрасте от 12 до 22 лет, а также внедрение в систему профобразования Ставрополья лучших национальных и международных практик.

В состязании принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций Ставропольского, Краснодарского края, а также Ростовской области. Мероприятие пройдёт на специализированных площадках в Невинномысске, Пятигорске, Ставрополе…

В городе химиков молодых профессионалов на церемонии открытия чемпионата приветствовали почетные гости, в числе которых – заместитель председателя правительства СК И. Кувалдина. В своем выступлении она особо подчеркнула: краевое правительство, также Дума края большое внимание уделяют развитию системы профессионального образования. Ведь учреждения системы готовят специалистов, которые работают в реальном секторе экономики: промышленности, сельском хозяйстве.

Стоит отметить, что церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) получилась яркой, динамичной, красочной. Чему немало способствовала интересная культурная программа: перед студентами, экспертами, гостями выступили творческие коллективы Невинномысска.

Впереди у участников чемпионата три насыщенных событиями дня. Они вместят в себя знакомство с рабочими местами и оборудованием, инструктажи по технике безопасности на рабочих местах, жеребьевку, непосредственно выступления по компетенциям. Последних насчитывается в этот раз два десятка: прототипирование, поварское дело, администрирование отеля, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, медицинская оптика, предпринимательство, сварочные технологии, флористика, лабораторный химический анализ, программные решения для бизнеса и так далее. Ну а самых юных участников ждут соревнования по мобильной робототехнике.

Сегодня с помощью проведения соревнований «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) решается задача популяризации современных рабочих профессий, повышения их престижа в обществе, привлечения представителей органов власти, родительской общественности, представителей бизнес- сообщества к решению стратегических задач развития профобразования на территории края.

А победители нынешнего чемпионата в дальнейшем смогут принять участие во всероссийском чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

http://www.stapravda.ru/20170301/molodye_professionaly_sobralis_na_worldskills_russia_v_nevinnomy_100989.html